per Mail teilen

In der Region Bodensee-Oberschwaben müssen derzeit kaum noch Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden. Laut Divi-Intensivregister werden im Kreis Ravensburg sechs Menschen mit Covid 19 intensiv-medizinisch betreut, fünf davon müssen beatmet werden. In den Kliniken der Kreise Konstanz, Biberach, Bodensee, Sigmaringen und Lindau gibt es aktuell keine Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Das Intensivregister erfasst tagesaktuell die freien und belegten Betten auf den Intensivstationen von etwa 1.300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland.