Der Möbelhauskonzern IKEA hat am Montag mitten in der Ravensburger Innenstadt ein kleines Beratungsbüro eröffnet. Es sei das kleinste IKEA-Format in Deutschland, schreibt der Konzern in einer Mitteilung. Im Einkaufszentrum Gänsbühl kann man sich hier von einem Mitarbeiter beraten lassen. Im Fokus stehen Planungen von Küchen und Wohnzimmereinrichtungen - Produkte zu sehen oder zu kaufen gibt es nicht. Am Rande von Ravensburg hatte IKEA bisher eine deutschlandweit einmalige Bestell- und Abholstation betrieben. Diese wurde aber geschlossen. Der Grund: Man wolle Planung und Abholung trennen, so eine Sprecherin. Die Abholung soll in einer neuen Station außerhalb stattfinden.