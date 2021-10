Der Landkreis Ravensburg startet kommende Woche mit der Verteilung der kostenlosen „Gelben Tonnen“ für den Verpackungsmüll. Der nämlich, so ein Kreistagsbeschluss vom März, wird ab Anfang Oktober von zuhause abgeholt und muss nicht mehr an zentralen Sammelstellen abgegeben werden. Ab der kommenden Woche startet die Auslieferung in Aitrach, Aichstetten und in Teilen Leutkirchs; danach folgen die weiteren Gemeinden im Kreisgebiet.