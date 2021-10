per Mail teilen

Das Team des Fußballoberligisten FV Ravensburg hat am Samstag das Heimspiel gegen den FC 08 Villingen mit 0:1 verloren und damit die erste Heimniederlage dieser Saison kassiert. Eine Woche zuvor haben die Oberschwaben noch gegen Dorfmerkingen mit 4:2 gewonnen. Im nächsten Spiel am Mittwoch treffen die Ravensburger in der Landeshauptstadt auf die Stuttgarter Kickers.