15 Musikvereine und Kapellen aus dem Kreis Ravensburg dürfen sich über Fördergelder in Höhe von bis zu 15.000 Euro freuen. Das Geld stammt aus dem Programm Impuls des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Das Förderprogramm richtet sich speziell an Musikvereine und Kapellen im ländlichen Raum. Der Kreismusikverband Ravensburg will mit dem Geld ein Tonstudio für Musikgruppen einrichten. Der Musikverein Aitrach will ein Fest am 11. September organisieren. Die Stadtkapelle Bad Wurzach erhält rund 15.000 Euro für ein Mutmachstück mit Musik.