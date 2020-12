Der erste Schnee dieses Winters hat am Bodensee und in Oberschwaben für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. In den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis zählte die Polizei 99 Unfälle und im Kreis Biberach 34. Die Polizei Konstanz registrierte rund 35 Unfälle. Meist sei es bei leichten Verletzungen und Blechschäden geblieben. Auf den Bundesstraßen, beispielsweise bei Engen (Kreis Konstanz), standen Lkw an Steigungen und Gefällstrecken quer. Auf der A96 bei Wangen (Kreis Ravensburg) und der B30 bei Hochdorf (Kreis Biberach) waren Autofahrer mit Sommerreifen unterwegs und verursachten Unfälle. In Goppertshofen (Kreis Biberach) fuhr ein Linienbus mit 17 Fahrgästen auf ein Auto auf.