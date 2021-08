Die Fraueneishockeymannschaft des EV Ravensburg spielt künftig in einer neuen, länderübergreifenden Liga. Wie der Verein mitteilte, treten die EVR "Lady Crax" in einer Liga mit insgesamt sechs Teams aus Baden-Württemberg und Bayern an. Der EV Ravensburg verspricht sich davon nach eigenen Angaben neue Perspektiven für das Fraueneishockey in Ravensburg. Bislang spielte Ravensburg in der baden-württembergischen Liga mit nur vier Mannschaften.