Die Stadt Ravensburg bekommt vom Bund drei Millionen Euro für den Bau eines Stadtparks an dem Fluss Schussen. Das Geld stammt aus einem Programm, mit dem Städte klimagerecht umgestaltet werden sollen.

Der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) sowie viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich schon lange, die Schussen in der Stadt zugänglich und erlebbar zu machen. Bislang fließt der Fluss in einem Kanal. Unterstützung vom Bund gibt es, weil der Park durch sein kühlendes Grün Extremtemperaturen in der Stadt verhindern soll. Das Förderprogramm zielt unter anderem darauf ab, mehr Grünflächen in Städten zu schaffen und so dem Klimawandel zu begegnen.

So könnte der Schussenpark aussehen. Pressestelle Stadt Ravensburg

Aufgelockertes Flussbett

Der Park mit vielen Bäumen biete außerdem eine attraktive Erholungsfläche so die Stadt. Die Schussen soll ein aufgelockertes Flussbett mit Wasserläufen erhalten, drumherum könnte es Spiel- und Sportflächen sowie ein Café geben. Selbst eine Surfwelle sei denkbar, so die Stadt Ravensburg. Sie hätte das vier Millionen Euro teure Projekt ohne Fördergelder kaum stemmen können. Die Stadt möchte den Park 2026 eröffnen.