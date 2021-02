Nach dem Tötungsdelikt am Bahnhof Ravensburg richtet die Opferhilfeorganisation "Weißer Ring" mit den Städten Ravensburg und Weingarten ein Spendenkonto ein. Es sei für die Hinterbliebenen der vergangene Woche getöteten 62-Jährigen gedacht, so die Stadt Ravensburg. Es solle der Familie helfen, mit der Tat verbundene finanzielle Herausforderungen zu bewältigen. Bei der Tat soll eine 15-Jährige die Frau überfallen und ihr in den Hals gestochen haben. Die Frau verblutete. Die mehrfach vorbestrafte Jugendliche sitzt in Haft.