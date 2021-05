per Mail teilen

Beim Brand eines Gefahrgut-Lkw auf der B30 bei Oberessendorf (Kreis Biberach) ist hoher Schaden entstanden. Die Straße ist inzwischen wieder frei, sie war seit Mittwochabend gesperrt.

Die Bergung des Lkw-Wracks und die Arbeiten an der Straße seien inzwischen abgeschlossen, teilte die Polizei mit. Weil das Feuer die Straße stark beschädigt hatte, musste der Fahrbahnbelag durch die Straßenmeisterei abgefräst werden.

Der Lkw, der 23 Tonnen Bauschaum in Druckgaspackungen geladen hatte, war am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und in Brand geraten.

Fahrer mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus

Der 34 Jahre alte Fahrer erlitt beim Versuch, den Brand zu löschen, schwere Verbrennungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Sattelzug beträgt rund 100.000 Euro, der an der Straße mehrere zehntausend Euro.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am frühen Donnerstagmorgen gab das Landratsamt Entwarnung.