Im Einkaufszentrum LAGO in Konstanz hat es am Mittwoch einen größeren Einsatz von Rettungskräften gegeben. Laut Feuerwehr hatte sich in einem Geschäft aufgrund eines defekten Kühlaggregats viel Rauch entwickelt. Im Einsatz waren rund 40 Rettungskräfte mit acht Fahrzeugen - verletzt wurde niemand.