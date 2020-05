Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt am Freitagabend in Konstanz-Allmansdorf sucht die Polizei Zeugen. Der Tatverdächtige hielt sich laut Polizei zunächst als Kunde in dem Netto-Markt auf, an der Kasse bedrohte er dann einen Mitarbeiter mit einer Waffe und zwang ihn, die Kasse zu öffnen. Der Unbekannte erbeutete 1.000 Euro und flüchtete mit einem Mountainbike.