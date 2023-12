Mit fast 80 Stundenkilometer ist ein Autofahrer am Dienstag in Radolfzell durch eine 30er-Zone gerast. Den 28-jährigen Mann erwarten laut Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.