Fünf bislang unbekannte Jugendliche haben am Mittwoch in Singen (Kreis Konstanz) die Seitenscheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatten die Jugendlichen zunächst im Bus randaliert. Als der Fahrer sie rausgeworfen hatte und weiterfahren wollte, schlugen die Jugendlichen die Scheibe ein. Der Busfahrer bremste daraufhin stark ab, so dass sich zwei Fahrgäste im Bus verletzten und ins Krankenhaus kamen.