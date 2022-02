Die Firma RAFI aus Berg (Kreis Ravensburg) investiert einen zweistelligen Millionenbetrag an zwei Standorten in Oberschwaben. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde in Bad Waldsee ein Grundstück erworben, auf dem bis Ende 2023 eine neue Fertigungsstätte für 300 Beschäftigte entstehen soll. Zudem werden ab April alle Gebäude des Unternehmens in Berg energetisch saniert. Der Hersteller von Elektronikbauteilen hat weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.