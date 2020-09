Alfred Mähr aus Vogt (Kreis Ravensburg) und Martin Krick aus Babenhausen (Kreis Unterallgäu) sind mit ihren Rädern an der KZ-Gedenkstätte Auschwitz angekommen. Mit ihrer Tour wollten sie an ein fünfjähriges Mädchen erinnern, das in Auschwitz umgebracht wurde.

Die beiden sind am Donnerstag in Auschwitz angekommen sie haben der Leitung der Internationalen Jugendbegegnungsstätte einen Spenden-Scheck über 6.500 Euro übergeben. Am Freitag nahmen sie an einer Führung durch das Konzentrationslager teil. Im Gespräch mit SWR Moderator Martin Hattenberger äußerte sich Mähr sehr bewegt über diese Erfahrung. Gespräch nach Führung durch das Lager in Auschwitz: Unter dem Motto "Nie wieder!" fuhren die beiden Radfahrer die 1.300 Kilometer lange Strecke von Stiefenhofen im Allgäu (Kreis Lindau) nach Auschwitz. Mit dabei war ein alter Kinderkoffer, der dem von Gabi Schwarz ähnelt. Gabi wurde nur fünf Jahre alt Das damals fünfjährige Mädchen wurde von Stiefenhofen im Allgäu nach Auschwitz deportiert und von den Nationalsozialisten ermordet, weil ihre Mutter Jüdin war. In dem Kinderkoffer sind unter anderem Habseligkeiten von Gabi, wie etwa ein Foto von ihr. SWR Moderatorin Rebecca Lüer im Gespräch mit Alfred Mähr über die Tour: Internationales Auschwitz Komitee würdigt Aktion Das internationale Auschwitz Komitee zeigte sich von der Radtour tief bewegt. Das Projekt sei ein wichtiges Signal menschlicher Zuwendung, das Gabriele Schwarz und das Schicksal aller ermordeten jüdischen Kinder ins Licht unserer Erinnerung rufe, schreibt Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitee in einem Grußwort. Auch dieser Brief liegt in dem Kinderkoffer. Eine Frau schreibt darin über ihren Opa, der in Auschwitz ermordet wurde. Alfred Mähr