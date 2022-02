Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) ist nun Teil der baden-württembergischen Tourismus-Initiative "Kleinstadtperlen". Die Kooperation der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg mit den Industrie- und Handelskammern des Landes wirbt bereits seit 2018 für Kurzurlaube und Ausflüge in malerische Städte. Insgesamt gehören der Initiative 18 Kleinstädte in Baden-Württemberg an.