Radolfzell will Kinderbetreuung neu ausrichten

Die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) will die Kinderbetreuung mit einem Pilotprojekt neu aufstellen. Ab September könnte es ein zusätzliches Angebot durch externes Personal geben.

Der Gemeinderat Radolfzell entscheidet am Dienstag über ein Pilotprojekt zur Kinderbetreuung. Um die Kinder in den städtischen Kitas trotz Personalmangels zuverlässig und auch über die vorgeschriebene Zahl an Wochenstunden hinaus betreuen zu können, könnte ein freier Träger, der Malteser Hilfsdienst, zum Einsatz kommen.

Zusätzliche Betreuungsstunden in zwei Einrichtungen

Ab September könnte der Malteser Hilfsdienst zusätzlich bis zu zehn Stunden pro Woche Kinder betreuen - zunächst im Kinderzentrum Werner Messmer in der Stadt und im Kinderhaus Bullerbü in Radolfzell-Möggingen. Sollte die Pilotphase erfolgreich sein, werde man das Angebot ausweiten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Auch habe man zwischenzeitlich weitere Fachkräfte gefunden. Das Ziel sei, grundsätzlich das Angebot von 30 Wochenstunden in den Kitas garantieren zu können.

Nötig wird die Neuausrichtung der Kinderbetreuung, weil Fachpersonal fehle. Anfang des Jahres war das Betreuungsangebot in Radolfzell deshalb massiv reduziert worden - insbesondere bei den Ganztagsangeboten.

Eltern springen bei Betreuung ein

Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, helfen seit März Eltern bei dem Modell "Eltern betreuen Kinder in der Kita" im Kinderhaus Bullerbü in Radolfzell-Möggingen aus. Die Elternbetreuung findet in einer nahe gelegenen Mehrzweckhalle und im Außenbereich des Kinderhauses statt, immer dann, wenn die Kita wegen Personalmangels am Nachmittag geschlossen bleiben muss.

Die Eltern betreuen rund 20 Kinder an vier Tagen und für nicht mehr als zehn Stunden pro Woche, wenn sie eine ausreichende Haftpflicht- und Unfallversicherung haben. Nur die Kinder, deren Eltern auch eine Betreuungsschicht übernehmen, dürfen das Angebot nutzen. Dieses Projekt läuft mit dem Ende des Kindergartenjahres 2022/23 aus.