Die Stadt Radolfzell verbietet das Abfeuern von Feuerwerkskörpern am 31. Dezember und 1. Januar überall in der Altstadt - nicht nur auf öffentlichen Plätzen, sondern auch auf Privatgrundstücken. Die Landesregierung hatte bereits Böllern im öffentlichen Raum verboten. Es sei davon auszugehen, dass die Menschen ihr Silvesterfeuerwerk deshalb auf ihrem Privatgrundstück zünden, heißt es in einer Mitteilung. Man wolle Brände in der Altstadt vermeiden, führt die Stadt als Begründung an. Außerhalb der Altstadt ist auf privaten Grundstücken das Böllern nur am Silvester- und Neujahrstag erlaubt.