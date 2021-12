per Mail teilen

Die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) startet eine sogenannte Solaroffensive. Ziel sei es, möglichst viele Dächer in der Stadt mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch sollen CO2-Emissionen reduziert werden, was dem Klimaschutz diene. Ein entsprechendes Förderprogramm wurde bereits entwickelt. Anträge können ab dem 1. Januar gestellt werden, von Privatpersonen und Unternehmen. Pro Antragstellendem und Jahr werden maximal 2.500 Euro zur Verfügung gestellt.