Der Spendenaufruf der Stadt Radolfzell für eine Streuobstwiese am Krankenhaus hat bislang rund 8.000 Euro eingebracht. Gebraucht würden laut Stadt aber insgesamt 3,1 Millionen Euro, um den Verkauf der Wiese an Investoren zu verhindern. Mit dem Verkauf will Radolfzell den Eigenanteil für einen Neubau decken. Die Spendenaktion läuft noch bis Mitte Juli.