Die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) hat ihren Neujahrsempfang wegen der Corona-Lage abgesagt. Er soll in einem feierlichen Rahmen nachgeholt werden, sobald es die Pandemie-Situation erlaube, so Oberbürgermeister Simon Gröger. Beim traditionellen Radolfzeller Neujahrsempfang kommen normalerweise über 800 Gäste. Auch andere Städte in der Region haben ihre Empfänge zum neuen Jahr bereits abgesagt.