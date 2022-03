Stadt richtet Krisenstab Ukraine-Hilfe ein

Die Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz) hat eine zentrale Anlaufstelle für Ukraine-Hilfsangebote eingerichtet, das teilt die Stadt mit. Wer geflüchtete Menschen unterbringen kann, soll sich direkt über das Bürgertelefon oder per Mail an die Stadt wenden. Um auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren zu können und die Hilfe zu koordinieren, habe Oberbürgermeister Simon Gröger den Krisenstab Ukraine-Hilfe ins Leben gerufen. Das Bürgertelefon ist werktags von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer 077 32/81585 erreichbar. Hilfsangebote können auch per E-Mail geschickt werden an: Ukraine-Hilfe@radolfzell.de