Wann und wo?

Von Montag bis Freitag erfährt man morgens in den Regionalnachrichten, wo es am Tag hingeht. Mittags zwischen 12:30 und 13 Uhr sowie zwischen 16 und 17 Uhr berichten wir im Radio in SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Friedrichshafen. Online können alle Reportagen nachgehört werden und auf Bildern quasi "nachgereist" werden.