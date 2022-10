Attenweiler: Auto fährt ungebremst auf Radlerin auf

per Mail teilen

Eine 62 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag auf einer Landstraße bei Attenweiler (Kreis Biberach) von einem Auto erfasst worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die 62-jährige Radfahrerin war laut Polizei gegen 17:30 Uhr auf der Landstraße von Attenweiler nach Schemmerhofen-Aßmannshardt unterwegs, als sie vom Fahrzeug eines 61-Jährigen erfasst wurde.

Auto fährt ungebremst auf

Den Ermittlungen zufolge hatte ein vorausfahrender Pkw die Fahrradfahrerin in einem kleinen Waldstück überholt. Der 61-Jährige im nachfolgenden Fahrzeug bemerkte das zu spät. Er fuhr laut Polizei ungebremst auf die Radfahrerin auf. Die 62-Jährige wurde über den Pkw geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

SWR-Reporterin Anja Müller über den Unfall bei Attenweiler:

Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Gutachten an. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße drei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.