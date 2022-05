Radfahrer von herunterfallendem Ast erschlagen

Ein 68 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch in Moos (Kreis Konstanz) von einem herabfallenden Ast tödlich verletzt worden. Genau in dem Moment, als der 68-Jährige auf einem Radweg an einer Pappel vorbeifuhr, brach ein schwerer Ast ab. Er traf den Mann unglücklich am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Seine Ehefrau, die mit ihm auf dem Radweg unterwegs war, erlitt einen Schock. Unwetter hatte es dort zuvor nicht gegeben. Der Baum sei unterdessen untersucht worden, hieß es von der Polizei. Hinweise auf ein Verschulden Dritter gebe es nicht.