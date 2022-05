Radfahrer stoppt alkoholisierten Traktorfahrer

Ein Radfahrer hat einen betrunkenen Traktorfahrer in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) verfolgt und seine Weiterfahrt verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 27-Jährige am Samstagabend mit dem Traktor in Schlangenlinien durch die Stadt gefahren. Zwei entgegenkommende Radfahrer retteten sich dank erfolgreicher Ausweichmanöver vor einem Zusammenprall. Der zweite Radfahrer verfolgte den Traktorfahrer daraufhin mit dem Ziel, ihn zum Anhalten zu bewegen. Nach einem Haltesignal hielt der Fahrer schließlich an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass er deutlich alkoholisiert war und ließen ihm Blut abnehmen.