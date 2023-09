Radfahrer stirbt bei Unfall in Berkheim

Bei einem Unfall bei Berkheim im Kreis Biberach ist am Sonntag ein 79-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge wollte er eine Straße überqueren und übersah ein Auto.

Im Kreis Biberach ist am Sonntag ein 79-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei am Vormittag nahe der Verbindungsstraße zwischen Berkheim und Oberopfingen zusammen mit seinem Hund unterwegs. Das Tier saß in einem Fahrradanhänger. Als der Mann die Straße mit seinem Fahrrad überqueren wollte, übersah er offenbar das herannahende Auto einer 51-Jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte. Ihr Auto erfasste den Radler und schleuderte ihn in einen Straßengraben.

Mann starb noch an der Unfallstelle

Durch den Aufprall und den Sturz wurde der 79-Jährige so schwer verletzt, dass er der Polizei zufolge noch an der Unfallstelle starb. Sein Hund blieb unversehrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.500 Euro. Die 51-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Um sie kümmerten sich zwei Notfallseelsorger. Insgesamt waren bei dem Unfall rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.