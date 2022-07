per Mail teilen

In Tägerschen im Kanton Thurgau ist am Sonntagmorgen ein 31-jähriger Radfahrer tot aufgefunden worden. Wie die Kantonspolizei berichtet, seien die Todesumstände noch unklar. Der Radfahrer habe leblos am Boden gelegen. Im Institut für Rechtsmedizin soll die genaue Todesursache festgestellt werden.