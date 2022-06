Airbus Defence and Space in Immenstaad im Bodenseekreis hat nach eigenen Angaben das dritte Instrument der Sentinel-1-Satellitenserie fertiggestellt. Das Gerät kann nach Firmenangaben Veränderungen an der Erdoberfläche millimetergenau erkennen. Es wird nun nach Rom transportiert, wo es in den Sentinel-Satelliten eingebaut und getestet wird.