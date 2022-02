per Mail teilen

In den Landkreisen Ravensburg, Bodensee, Konstanz, Sigmaringen und Biberach haben bislang gut 555.000 Menschen eine Corona-Auffrischimpfung erhalten. Das geht aus der aktuellen Statistik des baden-württembergischen Sozialministeriums hervor. Dies entspricht einer Quote von rund 49 Prozent der Gesamtbevölkerung im Raum Bodensee-Oberschwaben. Die Quote bei den Drittimpfungen liegt damit knapp über dem Landesdurchschnitt von 48 Prozent.