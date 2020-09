Die Konstanzer "Querdenken"-Initiative hat für den 3. Oktober eine Veranstaltung bei der Stadt Konstanz angemeldet. Geplant sind bis zu 4.500 Teilnehmer. Am selben Tag soll es eine Menschenkette durch vier Länder geben.

Es sei ein Antrag für eine Veranstaltung am Tag der Deutschen Einheit mit bis zu 4.500 Teilnehmern eingegangen, so ein Sprecher der Stadt. Dieser werde nun vom Bürgeramt geprüft. Veranstaltungsort soll das Gelände Klein Venedig sein.

Acht weitere Veranstaltungen angemeldet

Für den 3. Oktober seien noch acht weitere Anträge für Veranstaltungen und Demonstrationen in Konstanz eingegangen. Plätze und Teilnehmerzahlen würden nun abgeglichen und geschaut, was in einer Stadt wie Konstanz möglich sei, so der Sprecher. Darüber hinaus gehe es auch um Auflagen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Eine Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

Menschenkette soll ins "Guinness Buch der Rekorde"

Die Initiative "Querdenken" Konstanz plant am Tag der Deutschen Einheit neben der Kundgebung auch eine Menschenkette von Vaduz (Liechtenstein) über Bregenz (Österreich) und Kreuzlingen (Schweiz) bis Konstanz. Diese sei bereits beim "Guinness Buch der Rekorde" angemeldet, als längste Friedensmenschenkette durch vier Länder, so Gerry Mayr von der Konstanzer "Querdenken"-Initiative. Er wünsche sich dafür rund 250.000 Teilnehmer, realistisch seien wohl eher rund 60.000 Menschen.