Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, soll eine große Anti-Corona-Demonstration der Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" in Konstanz stattfinden. Das bestätigte Gerry Mayr vom Konstanzer "Querdenken"-Ableger dem SWR.

Es sei eine Menschenkette mit bis zu 250.000 Teilnehmern aus der Vier-Länder-Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein geplant, so Mayr. Die Anti-Corona-Demo solle einen Tag der europäischen Einheit symbolisieren. Laut Mayr ist die Demonstration in Konstanz noch nicht bei der Stadt angemeldet.

Demo ebenfalls in Livesendung angekündigt

Der Organisator der Stuttgarter Initiative "Querdenken 711", Michael Ballweg, hatte die geplante Demonstration in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Mittwochmorgen ebenfalls bestätigt, allerdings Frankreich statt Liechtenstein als viertes Land genannt. Es sei zum Beispiel eine Menschenkette um den Bodensee vorstellbar.

Bereits am Dienstagabend soll Ballweg einem Journalisten vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) von der geplanten Demo in Konstanz erzählt haben.

Reichsbürger und Rechtsextreme auf "Querdenken"-Demos

Die Verlegung sei eine Reaktion darauf, dass Rechtsextreme für die Corona-Demonstrationen in der Hauptstadt mobilisierten und mitliefen, twitterte der Journalist vom RBB, Olaf Sundermeyer. Eine Sprecherin der Polizei Konstanz erklärte am Mittwochmorgen auf SWR-Anfrage, man habe bisher keine Informationen über eine Querdenken-Großdemo am 3. Oktober.

"Querdenken 711" nicht mehr in Berlin

In einem SWR-Fernsehinterview hatte Ballweg am Dienstagnachmittag bestätigt, dass die Stuttgarter Initiative nicht mehr in Berlin protestieren wolle. Zuvor hatte sich der Berliner Senat darauf verständigt, ab sofort Demonstrationen mit mehr als 100 Teilnehmern nur noch zuzulassen, wenn dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.

Reaktionen im Internet fallen unterschiedlich aus

Die Reaktionen im Internet auf die Verlegung der Demonstration nach Konstanz fallen unterschiedlich aus. Aufrufe von Rechtsextremen, nach Konstanz zu kommen, gibt es auf den Facebook- und Twitter-Seiten der Initiative "Querdenken" bisher nicht. Der Konstanzer Ableger der Initiative hat auf Facebook 150 Abonnenten. Eine Frau schreibt dort "Ich bin auf jeden Fall dabei", ein Mann findet das "einfach abstoßend".

Viele Kommentare in regionalen Facebook-Gruppen und bei Twitter

Viele Reaktionen gibt es seit Mittwochfrüh hingegen auf der Facebook-Seite der Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn…". Da heißt es unter anderem "Das kann doch nicht deren Ernst sein" und "Lasst es nicht zu, dass diese Idioten die schöne Bodenseeregion und die schöne Stadt Konstanz mit ihrem Schmutz und ihren Lügen besudeln!". Auch auf Twitter wird viel kommentiert. Die Reaktionen dort sind kontrovers.