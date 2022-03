Die Quagga-Muschel breitet sich am Bodensee immer mehr aus. Das Stadtwerk am See mit Sitz in Friedrichshafen investiert nun eine knappe Million Euro in einen neuen Schacht, um die Verstopfung ihrer Rohre durch die Muschel zu vermeiden. Die Trinkwasser-Versorgung sei nicht gefährdet. Der neue Schacht befindet sich auf dem Grundstück des Strandbads - der Bau soll bis Mai abgeschlossen sein.