Photovoltaik auf denkmalgeschützten Hausdächern in Konstanz gefordert

Die Stadt Konstanz und die Evangelische Kirche in Baden fordern eine Anpassung des Denkmalschutzes. So sollen auch auf denkmalgeschützten Häusern Photovoltaikanlagen installiert werden können.

In Städten wie Konstanz gebe es zahlreiche Dächer von Häusern und Kirchen, die nicht mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden können. Sie stünden unter Denkmalschutz. Das schreiben der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, und der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) in einem offenen Brief an Ministerpräsident Kretschmann (Grüne).

Neuorientierung im Denkmalschutz

In Konstanz stünden knapp 80 der rund 160 stadteigenen Gebäude unter Denkmalschutz, heißt es in dem offenen Brief weiter. Aufgrund der aktuellen Denkmalschutz-Vorschriften können dort keine Photovoltaikanlagen installiert werden. Bei kirchlichen Liegenschaften liege der Anteil der denkmalgeschützten Gebäude sogar noch höher.

Abwägung von Klimaschutz und Denkmalschutz

Das Potential erneuerbarer Energien müsse aber angesichts der drängenden Klimakrise so weit wie möglich ausgeschöpft werden. Deshalb fordern Burchardt und Cornelius-Bundschuh einige Neuregelungen im Denkmalschutz. Sollte es möglich sein, PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Dächern zu installieren, ohne deren Substanz zu beschädigen, sollten Klimaschutzbelange wichtiger sein als Denkmalschutzfragen.