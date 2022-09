Puzzle-Weltrekord im Ravensburger Spieleland

per Mail teilen

Im Freizeitpark Ravensburger Spieleland bei Meckenbeuren (Bodenseekreis) ist ein Weltrekord aufgestellt worden. Für den längsten Puzzlepfad der Welt wurden insgesamt 2070 Puzzle gelegt.

Insgesamt 2070 Puzzles mit je 100 Teilen sind innerhalb von gut zwei Wochen im Ravensburger Spieleland bei Meckenbeuren für einen Puzzlepfad gelegt worden. Das entspricht einem neuen Weltrekord. Am Sonntag wurde dieser Rekord offiziell von einer "Guinness World Records"-Richterin verkündet. Der Pfad sei knapp über einen Kilometer lang, so das Spieleland.

Gäste puzzlen für den Rekord

Besucherinnen und Besucher waren für den Rekord aufgefordert worden, im Spieleland 100-Teile-XXL-Puzzles zu puzzlen. Jedes Puzzle, das vor Ort fertiggestellt wurde, zählte als Teil des Weltrekordversuchs. Um den Weltrekordversuch zu schaffen, mussten mindestens 1.000 Stück dieser Puzzles fertiggestellt werden, so die Organisatoren. Das entspricht 100.000 Puzzleteilen. Am Ende wurden es sogar mehr als doppelt so viele.

Der Puzzlepfad im Ravensburger Spieleland von oben. SWR Alfred Knödler

Die 1.000-Marke wurde bereits vor gut zehn Tagen geknackt. Der Weltrekord lief offiziell aber bis zur Verkündung weiter. Als Andenken an den gemeinsam geschaffenen Rekord durften sich die Besucherinnen und Besucher am Rekordtag je ein Puzzle aus der Puzzlemeile mit nach Hause nehmen.