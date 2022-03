per Mail teilen

Am Donnerstag beginnt in St. Gallen die Olma, die größte Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Bis zum 17. Oktober präsentieren Aussteller ihre Produkte, daneben gibt es ein umfangreiches Programm mit Sonderschauen, zum Beispiel zur Landwirtschaft der Zukunft. Der Eintritt ist nur mit einem 3G-Nachweis zusammen mit Personalausweis oder Führerschein möglich. Auf den traditionellen Festumzug wird wegen Corona verzichtet. Die Publikumsmesse in St. Gallen findet zum 78. Mal statt.