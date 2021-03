Wegen einer Prüfungspanne beim Ersten Juristischen Staatsexamen in Konstanz müssen 871 Jura-Studierende in ganz Baden-Württemberg die Strafrechtsklausur nachholen. Das teilte das Justizministerium am Dienstag mit.

Bei einer Prüfung am 1. März in Konstanz waren wegen einer Datumsverwechslung nicht die Aufgaben für die Prüfung "Öffentliches Recht" ausgeteilt worden, sondern die Aufgaben für die Strafrechts-Klausur, die einige Tage später geschrieben werden sollte. Der Fehler fiel nach Angaben des Justizministeriums auf, bevor die Aufgaben bearbeitet wurden. Die fälschlicherweise verteilten Klausuren wurden eingesammelt und durch die richtige Prüfung ersetzt. In dem Prüfungsraum in Konstanz waren 50 Prüflinge und drei Prüfungsaufsichten. Prüfungsfragen könnten gestreut worden sein Anschließend wurde allerdings bekannt, dass ein Exemplar erst einige Minuten später von einem Prüfling zurückgegeben wurde. Es sei nicht auszuschließen, dass dadurch Prüfungsinhalte bei den Studierenden bekannt und gestreut wurden. Darum müsse nun die Strafrechtsklausur, die drei Tage später geschrieben wurde, nochmal geschrieben werden. Eine andere Möglichkeit, die Chancengleichheit wieder herzustellen, bestehe leider nicht, sagte ein Behördensprecher. Studierende wehren sich mit Petition Unter den Studierenden formiert sich Widerstand. Eine entsprechende Petition haben bereits 2.600 Jurastudenten unterschrieben. Darin sprechen sie von einem ungeheuerlichen Vorgang, der durch nichts zu entschuldigen sei.