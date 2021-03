per Mail teilen

Vor dem Landgericht Ravensburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann wegen schweren Raubes begonnen. Der 37-Jährige soll vor mehr als acht Jahren in Langenargen am Bodensee einen Mittäter angestiftet haben, eine Frau zu überfallen und mit einer Waffe zu bedrohen. Insgesamt sollen die beiden knapp 4.000 Euro erbeutet und das Opfer gefesselt zurückgelassen haben.