Am Landgericht Ravensburg hat am Montagmorgen ein Prozess wegen versuchten Mordes begonnen. Angeklagt ist ein Ehepaar aus Friedrichshafen. Der Mann und die Frau sollen im August 2019 versucht haben, den ehemaligen Lebensgefährten der Frau von hinten mit einem Baseballschläger zu erschlagen. Trotz der erheblichen Verletzungen habe das Opfer den Angriff damals abwehren und fliehen können, so die Staatsanwaltschaft. Im Prozess soll geklärt werden, wer von den beiden mit dem Baseballschläger zugeschlagen hat. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft Sorgerechtsstreitigkeiten: Das Opfer hat mit der angeklagten Frau zwei Kinder. Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt. Ein Urteil wird Mitte März erwartet.