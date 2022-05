Kind in Handschellen: Prozess gegen zwei Polizisten abgesagt

per Mail teilen

Der für Donnerstag angesetzte Prozess gegen zwei Polizisten aus Singen wegen Freiheitsberaubung und Nötigung findet laut Amtsgericht Singen doch nicht statt. Es ging um einen elfjährigen Jungen, der zur Minderheit der Sinti gehört und in Handschellen abgeführt worden sein soll. Wie das Amtsgericht Singen mitteilte, sind die Einsprüche gegen die von der Staatsanwaltschaft Konstanz verhängten Strafbefehle zurückgenommen worden. Die Polizisten akzeptieren eine Geldstrafe von 3.600 Euro, so der Vertreter der Nebenklage. Als Nebenkläger der betroffenen Familie wolle er jedoch Schmerzensgeld fordern. Im Februar 2021 sollen Polizisten den Elfjährigen in Handschellen aufs Revier gebracht und später allein nach Hause geschickt haben.