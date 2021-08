Am Landgericht Ravensburg beginnt heute der Prozess wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 31-Jährigen. Er soll in einer Asylbewerberunterkunft einem Mitbewohner mit einem 15 Zentimeter langen Messer in die Brust gestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben. Die Tat fand im November vergangenen Jahres in Meckenbeuren im Bodenseekreis statt. Das Urteil soll Ende Mai fallen.