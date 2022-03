Am Landgericht Ravensburg beginnt am Dienstag ein Prozess wegen versuchten Mordes nach Brandstiftung. Der 45-jährige Angeklagte soll im vergangenen Herbst seine Mietwohnung in Biberach angezündet haben und so den Tod von 16 Menschen im Haus zumindest billigend in Kauf genommen haben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Laut Anklage hat der Mann möglicherweise im Wahn gehandelt.