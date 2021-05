Vor dem Landgericht Ravensburg beginnt am Montag nach mehrmaliger Verschiebung der Prozess gegen einen ehemaligen Kämmerer der Stadt Weingarten. Ihm wird Untreue vorgeworfen. Der 74-Jährige soll vor Jahren Defizite des städtischen Krankenhauses vertuscht und so einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht haben. Laut Anklage hatte er dazu von 2008 bis 2012 Defizite der Klinik "14 Nothelfer" über eine ominöse Sonderkasse ausgeglichen. Am Ende verkaufte die Stadt die Klinik an den Medizin Campus Bodensee, der sie inzwischen schloss. Der Prozess ist auf 16 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Mitte September erwartet.