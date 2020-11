Ein 21-jähriger Mann muss sich heute in Frauenfeld (Kanton Thurgau) vor Gericht verantworten, weil er seine Großmutter getötet und enthauptet haben soll. Ein Gutachten weist ihn als nicht schuldfähig aus.

Laut Anklage griff der Enkel im Oktober 2018 die 74-Jährige in der Wohnung der Familie unvermittelt von hinten an, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit und stach mit einem Messer auf sie ein. Als sie tot war, enthauptete er sie und floh mit dem abgetrennten Kopf der Großmutter in einem Rucksack. Die Polizei nahm den damals 19-Jährigen wenige Stunden später am Flughafen Zürich fest.

Vor dem Bezirksgericht Frauenfeld angeklagt ist der Mann unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung, Störung des Totenfriedens und Freiheitsberaubung.

Gutachten sieht psychische Störung

Die Staatsanwaltschaft Thurgau geht aufgrund eines Gutachtens davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter einer schweren psychischen Störung litt und damit nicht schuldfähig ist. Sie fordert unter anderem seine Unterbringung in einer therapeutischen Einrichtung.