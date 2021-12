Prozess wegen tödlichem Messerstich beginnt

Am Landgericht Ravensburg beginnt der Prozess gegen einen 45-jährigen Mann wegen Totschlags. Die Anklage wirft ihm vor, im Januar seinen 52 Jahre alten Mitbewohner in Ravensburg-Bavendorf mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. Der Tat sei vermutlich ein Streit vorausgegangen, so die Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe und das Motiv für die Tat sind unklar. Der Angeklagte hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht im Januar selbst die Beamten gerufen und angegeben, seinen Mitbewohner leblos am Boden gefunden zu haben. Eine Obduktion ergab, dass der Mann eindeutig an einer Stichverletzung gestorben war. Der 45-Jährige verstrickte sich in Widersprüche und geriet in den Fokus der Ermittler. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt.