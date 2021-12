Prozess wegen versuchten 13-fachen Mordes

Am Landgericht Ravensburg beginnt der Prozess gegen einen 54-jährigen Mann wegen 13-fachen versuchten Mordes. Er soll beim Versuch, sich selbst zu töten, andere Hausbewohner in Lebensgefahr gebracht haben. Der Mann ist angeklagt, weil er sein Haus in Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) im Juni vergangenen Jahres angezündet haben soll. Die Tat soll er per Notruf angekündigt und dann mehrere Feuer in seiner Wohnung gelegt haben, in der er sich eingeschlossen hatte. Er wurde damals schwer verletzt von Rettungskräften aus seiner Wohnung gerettet. In dem Mehrfamilienhaus befanden sich zu dem Zeitpunkt 13 weitere Hausbewohner. Zwei von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen.