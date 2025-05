Am Landgericht Ravensburg hat am Freitag ein aufwändiger Prozess begonnen. Es geht um einen 45-jährigen Mann, der in Bad Buchau laut Anklage einen Nebenbuhler ermorden lassen wollte.

Es wird voraussichtlich ein langwieriger Indizienprozess: Vor dem Landgericht Ravensburg müssen sich seit Freitag drei Männer wegen versuchten Mordes beziehungsweise Anstiftung zum Mord verantworten. Darunter ein 45-Jähriger: Er soll die Mitangeklagten damit beauftragt haben, seinen Nebenbuhler zu ermorden. Das Opfer wurde im Herbst vergangenen Jahres in Bad Buchau (Kreis Biberach) mit einem Hammer angegriffen. Geht es um einen sogenannten Ehrenmord? Laut Anklage soll der 45-Jährige, der aus dem Kosovo stammt, vergangenen Herbst von der Beziehung seiner damaligen Ehefrau zu einem anderen Mann erfahren haben. Weil er sich laut Anklage in seiner Ehre verletzt gefühlt hatte, habe er beschlossen, den Nebenbuhler umbringen zu lassen. Über einen Mittelsmann soll er zwei Männer damit beauftragt haben - die Mitangeklagten. Einer der beiden soll dem Opfer dann vergangenen Herbst in Bad Buchau aufgelauert und von hinten mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Der Mann überlebte die Attacke. Für den Prozess sind mehr als 20 Verhandlungstage angesetzt. Wie eine Sprecherin des Landgerichts sagte, liege das an der schwierigen Beweislage und einer großen Zahl an Zeugen, die gehört werden müssen. Beim Prozessauftakt am Freitag sagten die Anwälte der drei angeklagten Männer, dass sie sich nicht zu der Tat äußern wollten. Ein Urteil wird Ende Oktober erwartet.