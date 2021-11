Am Landgericht Konstanz beginnt am Dienstag der Prozess gegen drei mutmaßliche Drogenhändler aus dem Raum Singen (Kreis Konstanz) und Geisingen (Kreis Tuttlingen). Die Männer im Alter von 36 bis 45 Jahren sollen, teils bewaffnet, in der Schweiz Marihuana beschafft und in Deutschland verkauft haben. Tatzeit war von Mitte 2020 bis Februar dieses Jahres. Für den Prozess sind vier Tage angesetzt.