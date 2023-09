per Mail teilen

Ein Mann aus Belarus steht in St. Gallen vor Gericht, weil er im Auftrag des Lukaschenko-Regimes an der Entführung und Ermordung Oppositioneller beteiligt gewesen sein soll. Menschenrechtler hoffen auf einen Präzendenzfall.

Hat die Regierung von Belarus Todesschwadronen eingesetzt, um Oppositionelle zu töten? Diese Frage soll ein Gericht in St. Gallen nun klären. Laut ARD Studio Genf geht es zum ersten Mal überhaupt vor einem Gericht darum, ob Machthaber Alexander Lukaschenko gezielt Kritiker ermorden ließ. Konkret wirft das Gericht dem Angeklagten vor, am Verschwinden von drei belarussischen Oppositionellen beteiligt gewesen zu sein. Die Verhandlung wird vom Kreisgericht Rorschach geführt, findet aber aufgrund des großen medialen Interesses in den Räumen des Kantonsgerichts St. Gallen statt.

Angeklagter belastet sich in Asylantrag selbst

Nach Angaben des Gerichts liegen den Vorwürfen gegen den Mann dessen eigene Aussagen zu Grunde. Nachdem er 2018 in die Schweiz geflohen war, hatte er in seinem Asylantrag angeben, Mitglied einer sogenannten Todesschwadron gewesen zu sein, die Oppositionelle ausschalten sollte. Die Opfer seien ein ehemaliger Innenminister, der Ex-Leiter der Wahlkommission und ein Geschäftsmann gewesen. Alle drei sind seit 1999 verschwunden, Behörden klärten die Fälle nie auf.

Hintermänner beim Prozess mit im Fokus

Das Außergewöhnliche an dem Prozess: Ein Bezug der mutmaßlichen Verbrechen zur Schweiz besteht nicht. Sie wurden im Ausland gegen Ausländer begangen. Trotzdem können sie in St. Gallen verhandelt werden. Die Schweiz ist nämlich einem UNO-Abkommen zum Schutz von Personen vor dem Verschwindenlassen beigetreten. Somit ist eine Verurteilung möglich, wenn es gelingt zu beweisen, dass die Taten "im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation" durchgeführt wurden. Auch die Hintermänner im Machtapparat von Belarus, also Präsident Alexander Lukaschenko, stehen damit im Fokus des Gerichts.

Menschenrechtsorganisationen bezeichneten den Prozess als bahnbrechend. Erstmals werde rechtsstaatlich untersucht, wie das Regime in Belarus gegen Oppositionelle vorgehe. Die Entscheidung des Gerichts in St. Gallen könne die Rechtssprechung in möglichen weiteren Prozessen dieser Art beeinflussen.